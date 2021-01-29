Связал и хотел сжечь живьем: в Волновахе нашли обидчика 66-летней женщины

В Донецкой области полиция задержала 40-летнего мужчину, который напал на одинокую женщину и пытался сжечь ее живьем.

Жуткий инцидент произошел в городе Волноваха 25 января.

Следствие установило, что подозреваемый тайком пробрался во двор 66-летней женщины, но когда она его заметила, решил атаковать свою жертву.

— Мужчина ворвался в дом, ударил и связал хозяйку, забрал деньги и другие ценности, а чтобы уничтожить следы преступления — поджег дом с еще живой женщиной и убежал, — говорится в сообщении.

Для поисков злоумышленника полицейские в течение нескольких дней опросили 500 местных жителей и отработали все возможные места “засады” мужчины.

Были ориентированы все пешие наряды и автопатрули, группы быстрого реагирования, наряды полиции на вокзалах и блокпостах.

Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Правоохранителям он признался, что не планировал нападать на женщину: мужчина был убежден, что в тот вечер дома никого не будет.

Фигуранту объявлено о подозрении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) и ч. 3 ст.187 (Разбой) УК Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Изнасилование на Николаевщине

На днях полиция задержала 1 6-летнего подростка, который изнасиловал 35-летнюю женщину во время пьяной вечеринки в Первомайске.

Выяснилось, что вечером накануне Рождества женщина отдыхала в одном из клубов, где познакомилась с компанией парней.

После нескольких алкогольных напитков она согласилась на предложение поехать в гости к новым знакомым.

На момент изнасилования 35-летняя женщина спала.