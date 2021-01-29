Зв’язав і хотів спалити живцем: у Волновасі знайшли кривдника 66-річної жінки

В Донецькій області поліція затримала 40-річного чоловіка, який напав на самотню жінку та намагався спалити її живцем.

Моторошний інцидент стався у місті Волноваха 25 січня.

Слідство встановило, що підозрюваний потайки пробрався на подвір’я 66-річної жінки, але коли вона його помітила, вирішив атакувати свою жертву.

– Чоловік увірвався до будинку, вдарив та зв’язав господарку, забрав гроші та інші цінності, а щоб знищити сліди злочину – підпалив будинок з ще живою жінкою і втік, – йдеться у повідомленні.

Для пошуків зловмисника поліцейські протягом декількох днів опитали 500 місцевих мешканців та відпрацювали усі можливі місця “засідки” чоловіка.

Було орієнтовано всі піші наряди та автопатрулі, групи швидкого реагування, наряди поліції на вокзалах та блокпостах.

Нападником виявився раніше неодноразово засуджений місцевий мешканець. Правоохоронцям він зізнався, що не планував нападати на жінку: чоловік був переконаний, що того вечора вдома нікого не буде.

Фігуранту оголошено про підозру про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та ч. 3 ст.187 (Розбій) КК України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Зґвалтування на Миколаївщині

Поліція затримала 16-річного підлітка, який зґвалтував 35-річну жінку під час п’яної вечірки у Первомайську.

З’ясувалося, що ввечері напередодні Різдва жінка відпочивала в одному з клубів, де познайомилася з компанією хлопців.

Після декількох алкогольних напоїв вона погодилася на пропозицію поїхати в гості до нових знайомих.

На момент зґвалтування 35-річна жінка спала.