СБУ проверяет возможную связь экс-заместителя главы СБУ Нескоромного со спецслужбами России

СБУ проверяет возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства руководителя внутренней безопасности Андрея Наумова со спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

— Как видно из отдельных аудиозаписей, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучено возможную связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора, — сообщил глава СБУ.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации убийства Наумова.

В частности, среди них аудиозаписи разговоров. Во время беседы собеседники обсуждают организацию убийства и другие детали.

По данным следствия, мотивом убийства стало то, что Наумов препятствовал возвращению Нескоромного на руководящую должность в СБУ, а также был против назначения членов екс-команды Нескоромного.

Нескоромному объявили о подозрении по статье 14 Приготовление к уголовным преступлением, статье 28 Совершение уголовного преступления группой лиц и статье 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Киеве сотрудник СБУ похищал бизнесменов

В Киеве будут судить пятерых членов преступной группировки, среди которых двое милиционеров и сотрудник СБУ. Подозреваемые похищали бизнесменов с целью вымогательства денег.

Мужчины на арендованных автомобилях вывозили своих жертв за город, жестоко избивали и угрожали убийством. Сейчас следствию известно о трех случаях: общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 5 млн грн.