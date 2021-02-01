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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

СБУ проверяет возможную связь экс-заместителя главы СБУ Нескоромного со спецслужбами России

СБУ проверяет возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства руководителя внутренней безопасности Андрея Наумова со спецслужбами Российской Федерации.

СБУ проверяет возможную связь экс-заместителя главы СБУ Нескоромного со спецслужбами России

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

— Как видно из отдельных аудиозаписей, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучено возможную связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора, — сообщил глава СБУ.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации убийства Наумова.

В частности, среди них аудиозаписи разговоров. Во время беседы собеседники обсуждают организацию убийства и другие детали.

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По данным следствия, мотивом убийства стало то, что Наумов препятствовал возвращению Нескоромного на руководящую должность в СБУ, а также был против назначения членов екс-команды Нескоромного.

Нескоромному объявили о подозрении по статье 14 Приготовление к уголовным преступлением, статье 28 Совершение уголовного преступления группой лиц и статье 348 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа УК Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Киеве сотрудник СБУ похищал бизнесменов

В Киеве будут судить пятерых членов преступной группировки, среди которых двое милиционеров и сотрудник СБУ. Подозреваемые похищали бизнесменов с целью вымогательства денег.

Мужчины на арендованных автомобилях вывозили своих жертв за город, жестоко избивали и угрожали убийством. Сейчас следствию известно о трех случаях: общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 5 млн грн.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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