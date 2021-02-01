СБУ перевіряє можливий зв’язок екс-заступника голови СБУ Нескоромного зі спецслужбами Росії

СБУ перевіряє можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного в організації замовного вбивства керівника внутрішньої безпеки Андрія Наумова зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

– Як бачимо з окремих аудіозаписів, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора, – повідомив голова СБУ.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до організації вбивства Наумова.

Зокрема серед них аудіозаписи розмов. Під час бесіди співрозмовники обговорюють організацію вбивства та інші деталі.

За даними слідства, мотивом вбивства стало те, що Наумов перешкоджав поверненню Нескоромного на керівну посаду в СБУ, а також був проти призначення членів екскоманди Нескоромного.

Нескоромному оголосили про підозру за статтею 14 Готування до кримінального правопорушення, статтею 28 Вчинення кримінального правопорушення групою осіб та статтею 348 Посягання на життя працівника правоохоронного органу КК України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Києві співробітник СБУ викрадав бізнесменів

У Києві судитимуть п’ятеро членів злочинного угруповання, серед яких двоє правоохоронців та співробітник СБУ. Підозрювані викрадали бізнесменів з метою вимагання грошей.

Чоловіки на орендованих автомобілях вивозили своїх жертв за місто, жорстоко били та погрожували вбивством. Зараз слідству відомо про три випадки: загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 5 млн грн.