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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В метро Брюсселя мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие — СМИ

1 февраля в Брюсселе, в метрополитене, мужчина с ножом напал на прохожих.

ніж в руці

По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали люди.

Злоумышленника уже удалось задержать.

Пока в полиции не уточняют, сколько людей получили травмы. Однако СМИ сообщают о пятерых травмированных.

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В то же время, по информации правоохранителей, это не был теракт, а нападение “в контексте частного дела”.

Нападение в метро Киева

В ноябре 2020 года в подземке Киева мужчина напал на полицейского.

Он пошел на такой поступок из-за замечания по поводу нарушения карантинных ограничений — у пассажира не было защитной маски. Мужчину удалось обезвредить и задержать.

Подробнее о нападении в метро Киева читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: RTBF

Фото: Dreamstime

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