1 февраля в Брюсселе, в метрополитене, мужчина с ножом напал на прохожих.
По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали люди.
Злоумышленника уже удалось задержать.
Пока в полиции не уточняют, сколько людей получили травмы. Однако СМИ сообщают о пятерых травмированных.
В то же время, по информации правоохранителей, это не был теракт, а нападение “в контексте частного дела”.
Нападение в метро Киева
В ноябре 2020 года в подземке Киева мужчина напал на полицейского.
Он пошел на такой поступок из-за замечания по поводу нарушения карантинных ограничений — у пассажира не было защитной маски. Мужчину удалось обезвредить и задержать.
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Источник: RTBF