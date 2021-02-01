1 февраля в Брюсселе, в метрополитене, мужчина с ножом напал на прохожих.

По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали люди.

Злоумышленника уже удалось задержать.

Пока в полиции не уточняют, сколько людей получили травмы. Однако СМИ сообщают о пятерых травмированных.

В то же время, по информации правоохранителей, это не был теракт, а нападение “в контексте частного дела”.

Нападение в метро Киева

В ноябре 2020 года в подземке Киева мужчина напал на полицейского.

Он пошел на такой поступок из-за замечания по поводу нарушения карантинных ограничений — у пассажира не было защитной маски. Мужчину удалось обезвредить и задержать.

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Источник: RTBF