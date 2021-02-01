1 лютого у Брюсселі, у метрополітені, чоловік з ножем напав на перехожих.

За даними місцевих ЗМІ, унаслідок надзвичайної події постраждали люди.

Зловмисника вже вдалося затримати.

Поки у поліції не уточнюють, скільки людей отримали травмування. Однак ЗМІ повідомляють про п’ять травмованих.

Водночас, за інформацією правоохоронців, це не був теракт, а напад “у контексті приватного справи”.

Напад у метро Києва

У листопаді 2020 року у підземці Києва чоловік напав на поліцейського.

Він пішов на такий крок через зауваження щодо порушення карантинних обмежень – у пасажира не було захисної маски. Чоловіка вдалося знешкодити та затримати.

Детальніше про напад у метро Києва читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: RTBF