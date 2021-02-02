В городе Первомайск Николаевской области пылает торговый центр Эпицентр. В сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.

На видеозаписи, которую сделали с дрона, видны большие облака густого черного дыма, поднимающиеся в небо. Пламя охватило половину здания, на месте работают спасатели.

Пожар в Первомайске

Пожар в Первомайске возник в обед 2 января. Спасателям поступило сообщение о возгорании торгового центра Эпицентр около 12.57.

Причиной пожара стал поджог. Сотрудники компании сообщили, что в помещение ворвался 37-летний мужчина. Он ударил охранника топором и поджег здание. Полиции вместе с другими охранниками удалось догнать и задержать злоумышленника.

Пострадавших в результате инцидента нет.