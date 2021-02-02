PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пожар в Эпицентре с высоты птичьего полета

В городе Первомайск Николаевской области пылает торговый центр Эпицентр. В сети появилось видео пожара с высоты птичьего полета.

пожежа в Епіцентрі

На видеозаписи, которую сделали с дрона, видны большие облака густого черного дыма, поднимающиеся в небо. Пламя охватило половину здания, на месте работают спасатели.

Читайте
Черный дым охватил половину здания: видео пожара в Эпицентре в Первомайске

Пожар в Первомайске

Пожар в Первомайске возник в обед 2 января. Спасателям поступило сообщение о возгорании торгового центра Эпицентр около 12.57.

Причиной пожара стал поджог. Сотрудники компании сообщили, что в помещение ворвался 37-летний мужчина. Он ударил охранника топором и поджег здание. Полиции вместе с другими охранниками удалось догнать и задержать злоумышленника.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка