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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Тіло залишив на кладовищі: на Одещині чоловік до смерті забив односельця

В Одеській області чоловік вбив свого знайомого, а тіло залишив на місцевому кладовищі. Померлого кілька днів розшукували як зниклого безвісти.

вбивство в Савранській області

Виявилося, що у день зникнення мешканець Савранського району зустрівся з раніше судимим 26-річним односельцем. Під впливом алкоголю підозрюваний почав бити знайомого, нанісши йому близько 25 ударів.

Після цього він перетягнув жертву на кладовище та завдав ще кілька ударів, які спричини смерть. Тіло померлого 26-річний чоловік присипав снігом і листям.

  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
  • вбивство на Одещині
Тіло залишив на кладовищі: на Одещині чоловік до смерті забив односельця / 4 фотографии

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати від семи до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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