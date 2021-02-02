В Одеській області чоловік вбив свого знайомого, а тіло залишив на місцевому кладовищі. Померлого кілька днів розшукували як зниклого безвісти.

Виявилося, що у день зникнення мешканець Савранського району зустрівся з раніше судимим 26-річним односельцем. Під впливом алкоголю підозрюваний почав бити знайомого, нанісши йому близько 25 ударів.

Після цього він перетягнув жертву на кладовище та завдав ще кілька ударів, які спричини смерть. Тіло померлого 26-річний чоловік присипав снігом і листям.















Тіло залишив на кладовищі: на Одещині чоловік до смерті забив односельця / 4 фотографии

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