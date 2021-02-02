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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна

2 февраля в Голосеевском районе Киева несовершеннолетняя девочка, 2007 года рождения, упала с балкона 17 этажа. Ребенок скончался на месте.

В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна

Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента.

Ранее в Шевченковском районе столицы девочка 2004 года рождения выпрыгнула из окна пятого этажа после ссоры с парнем. Ее госпитализировали с многочисленными травмами.

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Поссорилась с парнем: в Киеве несовершеннолетняя прыгнула из окна многоэтажки

А первый случай произошел в Днепровском районе Киева. Там 16-летняя девушка выбросилась с 9 этажа. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей головы, туловища и конечностей.

  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
  • В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна
В Киеве за сутки уже третья девочка-подросток выбросилась из окна / 3 фотографии

 

Самоубийство в Запорожье

В декабре в Запорожье 13-летний подросток выпрыгнул из окна своей квартиры на 10 этаже.

Тело мальчика обнаружили под домом. Полиция расследует его гибель по статье об убийстве с пометкой самоубийство.

Источники: Киев Оперативний, Нацполиция

Фото: Киев Оперативный

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