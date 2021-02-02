2 лютого в Голосіївському районі Києва неповнолітня дівчинка, 2007 року народження, впала з балкона 17 поверху. Дитина померла на місці.

Слідчо-оперативна група проводить перевірку і з’ясовує деталі інциденту.

Раніше у Шевченківському районі столиці дівчинка 2004 року народження вистрибнула з вікна п’ятого поверху після сварки з хлопцем. Її госпіталізували з численними травмами.

Ще один випадок стався у Дніпровському районі Києва. Там 16-річна дівчина викинулася з 9 поверху. Її госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба і кінцівок.











У Києві за добу вже третя дівчинка-підліток викинулася з вікна / 3 фотографии

Самогубство у Запоріжжі

У грудні в Запоріжжі 13-річний підліток вистрибнув з вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло хлопчика виявили під будинком. Поліція розслідує його загибель за статтею про вбивство з позначкою самогубство.