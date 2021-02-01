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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Поссорилась с парнем: в Киеве несовершеннолетняя прыгнула из окна многоэтажки

В Киеве девушка 2004 года рождения прыгнула из окна многоэтажного дома. Причиной поступка стала ссора с парнем, после которой она прыгнула с 5-го этажа. Несовершеннолетнюю с многочисленными травмами доставили в больницу.

Поссорилась с парнем: в Киеве несовершеннолетняя прыгнула из окна многоэтажки

Инцидент произошел на ул. Орловской, что в Шевченковском районе столицы. Оказалось, что девушка является уроженкой города Ковель Волынской области.

На место происшествия прибыла группа полиции. Правоохранители опросили жителей дома, сейчас они выясняют все обстоятельства, чтобы дать квалификацию деле.

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На Киевщине мальчик упал из окна

В конце января в селе Чайки Киевской области 10-летний мальчик упал из окна квартиры, которая находилась на 15-м этаже. От полученных травм он погиб.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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