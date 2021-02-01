В Киеве девушка 2004 года рождения прыгнула из окна многоэтажного дома. Причиной поступка стала ссора с парнем, после которой она прыгнула с 5-го этажа. Несовершеннолетнюю с многочисленными травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел на ул. Орловской, что в Шевченковском районе столицы. Оказалось, что девушка является уроженкой города Ковель Волынской области.

На место происшествия прибыла группа полиции. Правоохранители опросили жителей дома, сейчас они выясняют все обстоятельства, чтобы дать квалификацию деле.

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