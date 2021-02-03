В Николаевской области задержали на взятке руководителя управления финансового обеспечения полиции. 45-летняя женщина, которая занимает должность главного бухгалтера и кассира, реализовывала преступную схему. Она выписывала дополнительные премии коллегам, а после получения забирала большую часть суммы.

45-летнюю чиновницу задержали при получении неправомерной выгоды в размере 39 тыс. грн. Сбором средств обычно занимался ее водитель.

Сейчас руководителю финансового управления полиции и ее сообщнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет.

В Киеве будут судить полицейских и сотрудника СБУ

Двое представителей Нацполиции и один сотрудник Службы безопасности Украины предстанут перед судом. Их обвиняют в похищении предпринимателей с целью получения средств.

Вместе с другими членами группировки правоохранители отвозили людей за город, а там били и шантажировали.