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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Виписувала премії за відкати: на Миколаївщині затримали бухгалтера поліції

У Миколаївській області затримали на хабарі очільника управління фінансового забезпечення поліції. 45-річна жінка, яка обіймає посаду головного бухгалтера та касира, реалізовувала злочинну схему. Вона виписувала додаткові премії колегам, а після отримання забирала більшу частину суми.

заримання на Миколаївщині

45-річну чиновницю затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 39 тис. грн. Збиранням коштів зазвичай займався її водій.

Наразі керівнику фінансового управління поліції та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до 10 років.

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У Києві судитимуть поліцейських і співробітника СБУ

Двоє представників Нацполіції та один співробітник Служби безпеки України постануть перед судом. Їх звинувачують у викраденні підприємців з метою отримання коштів.

Разом з іншими членами угрупування правоохоронці відвозили людей за місто, а там били та шантажували.

Фото: Нацполіція

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