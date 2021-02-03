Виписувала премії за відкати: на Миколаївщині затримали бухгалтера поліції

У Миколаївській області затримали на хабарі очільника управління фінансового забезпечення поліції. 45-річна жінка, яка обіймає посаду головного бухгалтера та касира, реалізовувала злочинну схему. Вона виписувала додаткові премії колегам, а після отримання забирала більшу частину суми.

45-річну чиновницю затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 39 тис. грн. Збиранням коштів зазвичай займався її водій.

Наразі керівнику фінансового управління поліції та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до 10 років.

У Києві судитимуть поліцейських і співробітника СБУ

Двоє представників Нацполіції та один співробітник Служби безпеки України постануть перед судом. Їх звинувачують у викраденні підприємців з метою отримання коштів.

Разом з іншими членами угрупування правоохоронці відвозили людей за місто, а там били та шантажували.