В ночь на 4 февраля в Виннице неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской и собирается взорвать две гранаты.

На место прибыли полицейские и бойцы КОРДА. Во время спецоперации Гром из дома эвакуировали всех жителей.

После двух часов переговоров им удалось попасть в квартиру, где находился злоумышленник, его жена и 6-летний ребенок.

Так называемый минер находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь. Его жена тоже была пьяная, однако ее уговорили приоткрыть входную дверь.

Выяснилось, что 44-летний задержанный имел несколько судимостей — за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом, за которые отсидел почти 15 лет.

После обысков в его квартире не нашли взрывоопасных предметов.







В Виннице мужчина угрожал взорвать гранаты: в квартире были жена с ребенком / 2 фотографии

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