У ніч проти 4 лютого у Вінниці невідомий зателефонував до поліції і повідомив, що знаходиться в квартирі по вулиці Замостянській та збирається підірвати дві гранати.

На місце прибули поліцейські та бійців КОРДУ. Під час спецоперації Грім з будинку евакуювали усіх мешканців.

Після двох годин перемовин їм вдалося потрапити до квартири, де перебував зловмисник, його дружина та 6-річна дитина.

Так званий мінер перебував у стані алкогольного сп’яніння та скаржився на життя. Його дружина теж була напідпитку, проте її вмовити привідкрити вхідні двері.

З’ясувалося, що 44-річний затриманий мав кілька судимостей – за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом, за які відсидів майже 15 років.

Після обшуків у його квартирі не знайшли вибухонебезпечних предметів.







У Вінниці чоловік погрожував підірвати гранати: у квартирі були дружина з дитиною / 2 фотографии

Відкрито провадження за ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Підозрюваному загрожує новий термін – до шести років.