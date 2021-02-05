Российские спецслужбы создали агентурную сеть на территории пяти областей — Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской.

Контрразведка СБУ установила, что вербовкой бывших спецназовцев военной разведки занимались сотрудники ФСБ РФ Вадим Даутов и Денис Собко.

По их заданию, агенты готовили диверсии и помогали проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий. Одним из объектов посягательств были боевые самолеты на аэродроме Кульбакино.

Шпионы также собирали информацию о дислокации и перемещении ВСУ, вербовали новых агентов.

Зафиксировано даже намерение похитить и вывезти в РФ одного из бывших командующих Сил специальных операций, за что ФСБ предлагала $100 тыс.

Во время обысков у российских агентов изъяли арсенал оружия и боеприпасов: четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.

Открыто производство по нескольким статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Шпионская деятельность сотрудников ФСБ, которые руководили агентурной сетью, расследуется по ч. 1 ст. 114 УКУ (шпионаж).



















ФСБ создала в Украине шпионскую сеть с экс-разведчиков — СБУ / 5 фотографий

СБУ несколько дней назад заблокировала деятельность межрегиональной сети агитаторов, распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности Украины и захвату государственной власти.

Для агитации они создали несколько профилей в социальных сетях.