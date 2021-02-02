Призывали к войне и захвате власти: в Украине разоблачили сепаратистов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной сети агитаторов, распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности Украины и захвату государственной власти.

По данным СБУ, для распространения такой агитации фигуранты создали и использовали ряд профилей в социальных сетях.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них — огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Также СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Агитатор призывал к изменению государственных границ, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

На Закарпатье СБУ разоблачила жителя Межгорья, который также призывал к захвату государственной власти и изменению госграниц через создание так называемых вооруженных отрядов правопорядка.

Злоумышленнику из Закарпатской области сообщили о подозрении по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

В Черниговской области завершили расследование в отношении гражданина постсоветского государства, который распространял через интернет материалы о пропаганде войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 (Пропаганда войны) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.















Призывали к войне и захвате власти: в Украине разоблачили сепаратистов / 4 фотографии

Разоблачение сепаратистов

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность нескольких интернет-агитаторов, которые систематически разжигали вражду и призывали к свержению конституционного строя в Украине.

Все фигуранты напрямую были связаны с “кураторами” из Российской Федерации. Незаконные призывы и пропаганду в интернете распространяли в Закарпатской, Херсонской, Днепропетровской и Полтавской областях.