Появились первые фото и видео с места взрыва в Бордо (Франция).

Чрезвычайное происшествие произошло 6 февраля недалеко от центра города.

В результате происшествия три человека получили травмы. Еще двух считают пропавшими без вести.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели.

Они разбирают завалы и вместе с собаками изучают территорию.

Explosion ce matin dans un immeuble rue Borie dans le quartier des Chartrons à #Bordeaux très important dispositif de secours déployé dans le quartier pic.twitter.com/riIsJaTQ2Y — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

Из-за взрыва существует риск обвала и других зданий, расположенных рядом.

Explosion aux Chartrons, à Bordeaux. Rues bloquées. La Poste réquisitionnée par les secours. pic.twitter.com/DwT2lwnrCC — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) February 6, 2021

Взрыв в Бордо

Пока специалисты не называют причину, которая привела к взрыву.

Одной из предыдущих версий является утечка газа.

Подробнее о взрыве во Франции читайте на Фактах ICTV.

Источник: SudOuest

Фото: Nicolas Laplume, ThomasMonnier, 20minutesbordeaux