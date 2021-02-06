Появились первые фото и видео с места взрыва в Бордо (Франция).
Чрезвычайное происшествие произошло 6 февраля недалеко от центра города.
В результате происшествия три человека получили травмы. Еще двух считают пропавшими без вести.
Сейчас на месте взрыва работают спасатели.
Они разбирают завалы и вместе с собаками изучают территорию.
Explosion ce matin dans un immeuble rue Borie dans le quartier des Chartrons à #Bordeaux très important dispositif de secours déployé dans le quartier pic.twitter.com/riIsJaTQ2Y
— 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021
Из-за взрыва существует риск обвала и других зданий, расположенных рядом.
Explosion aux Chartrons, à Bordeaux. Rues bloquées. La Poste réquisitionnée par les secours. pic.twitter.com/DwT2lwnrCC
— Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) February 6, 2021
Взрыв в Бордо
Пока специалисты не называют причину, которая привела к взрыву.
Одной из предыдущих версий является утечка газа.
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Источник: SudOuest