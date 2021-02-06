PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Во французском городе Бордо произошел взрыв: первые фото и видео

Появились первые фото и видео с места взрыва в Бордо (Франция).

Вибух у Бордо_Франція

Чрезвычайное происшествие произошло 6 февраля недалеко от центра города.

В результате происшествия три человека получили травмы. Еще двух считают пропавшими без вести.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели.

Они разбирают завалы и вместе с собаками изучают территорию.

Из-за взрыва существует риск обвала и других зданий, расположенных рядом.

Взрыв в Бордо

Пока специалисты не называют причину, которая привела к взрыву.

Одной из предыдущих версий является утечка газа.

Подробнее о взрыве во Франции читайте на Фактах ICTV.

Источник: SudOuest

Фото: Nicolas Laplume, ThomasMonnier, 20minutesbordeaux

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка