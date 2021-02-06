З’явилися перші фото та відео з місця вибуху у Бордо (Франція).

Надзвичайна подія сталася 6 лютого недалеко від центра міста.

Внаслідок події три людини отримали травмування. Ще двох вважають зниклими без вісти.

Нині на місці вибуху працюють рятувальники.

Вони розбирають завали і разом з собаками вивчають територію.

Le secteur est entièrement bouclé l’explosion a été ressentie dans tout le quartier ce matin selon des voisins. pic.twitter.com/2XthCal5oc — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

Через вибух існує ризик обвалу й інших будівель, які розташовані поряд.

Explosion aux Chartrons, à Bordeaux. Rues bloquées. La Poste réquisitionnée par les secours. pic.twitter.com/DwT2lwnrCC — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) February 6, 2021

Вибух у Бордо

Поки фахівці не називають причину, яка призвела до вибуху.

Однією з попередніх версій є витік газу.

Детальніше про вибух у Франції читайте на Фактах ICTV.

Джерело: SudOuest

Фото: Nicolas Laplume, ThomasMonnier, 20minutesbordeaux