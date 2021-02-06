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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

У французькому місті Бордо стався вибух: перші фото та відео

З’явилися перші фото та відео з місця вибуху у Бордо (Франція).

Вибух у Бордо_Франція

Надзвичайна подія сталася 6 лютого недалеко від центра міста.

Внаслідок події три людини отримали травмування. Ще двох вважають зниклими без вісти.

Нині на місці вибуху працюють рятувальники.

Вони розбирають завали і разом з собаками вивчають територію.

Через вибух існує ризик обвалу й інших будівель, які розташовані поряд.

Вибух у Бордо

Поки фахівці не називають причину, яка призвела до вибуху.

Однією з попередніх версій є витік газу.

Детальніше про вибух у Франції читайте на Фактах ICTV.

Джерело: SudOuest

Фото: Nicolas Laplume, ThomasMonnier, 20minutesbordeaux

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