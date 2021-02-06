З’явилися перші фото та відео з місця вибуху у Бордо (Франція).
Надзвичайна подія сталася 6 лютого недалеко від центра міста.
Внаслідок події три людини отримали травмування. Ще двох вважають зниклими без вісти.
Нині на місці вибуху працюють рятувальники.
Вони розбирають завали і разом з собаками вивчають територію.
Le secteur est entièrement bouclé l’explosion a été ressentie dans tout le quartier ce matin selon des voisins. pic.twitter.com/2XthCal5oc
— 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021
Через вибух існує ризик обвалу й інших будівель, які розташовані поряд.
Explosion aux Chartrons, à Bordeaux. Rues bloquées. La Poste réquisitionnée par les secours. pic.twitter.com/DwT2lwnrCC
— Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) February 6, 2021
Вибух у Бордо
Поки фахівці не називають причину, яка призвела до вибуху.
Однією з попередніх версій є витік газу.
Детальніше про вибух у Франції читайте на Фактах ICTV.
Джерело: SudOuest