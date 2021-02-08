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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Через сходження льодовика в Індії загинули 18 людей, 200 зникли безвісти

Щонайменше 18 людей загинули та 200 зникли безвісти через сходження льодовика на півночі Індії в штаті Уттаракханд.

cходження льодовика в Індії

Більшість зниклих є працівниками двох гідроелектростанцій у цьому районі.

Рятувальникам вдалося дістати 16 працівників, які опинилися в тунелі, заповненому сміттям. Є версія, що близько 40 людей потрапили в другий тунель. Із ними досі не встановлений зв’язок. Зараз аварійні бригади розчищають прохід із застосуванням важкого обладнання.

У рятувальних заходах беруть участь сотні військовослужбовців, воєнізованих формувань та військових вертольотів.

Експерти розслідують інцидент, хоча досі не відомо, що могло спричинити сходження льодовиків.

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Лавина зруйнувала гідроелектростанцію Рішіганга. Сильний потік води завдав шкоди іншому енергетичному об’єкту в районі Тапована. Міст, який з’єднував 13 сіл, змитий водою. Постраждалим через сходження лавини із повітря скидають пакети із продуктами харчування.

Рятувальна операція може тривати до 48 годин.

Сходження льодовика в Індії

7 лютого сталось сходження льодовика в Індії. На момент надзвичайної ситуації повідомляли про  щонайменше 10 загиблих та 125 осіб зниклих безвісти.

Льодяні маси скотилися з гори Нанда-Деві, зруйнувавши місцеву гідроелектростанцію. У результаті надзвичайної події сталася масштабна повінь.

Джерело: BBC News

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