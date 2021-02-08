cходження льодовика в Індії

Щонайменше 18 людей загинули та 200 зникли безвісти через сходження льодовика на півночі Індії в штаті Уттаракханд.

Більшість зниклих є працівниками двох гідроелектростанцій у цьому районі.

Рятувальникам вдалося дістати 16 працівників, які опинилися в тунелі, заповненому сміттям. Є версія, що близько 40 людей потрапили в другий тунель. Із ними досі не встановлений зв’язок. Зараз аварійні бригади розчищають прохід із застосуванням важкого обладнання.

У рятувальних заходах беруть участь сотні військовослужбовців, воєнізованих формувань та військових вертольотів.

Експерти розслідують інцидент, хоча досі не відомо, що могло спричинити сходження льодовиків.

Лавина зруйнувала гідроелектростанцію Рішіганга. Сильний потік води завдав шкоди іншому енергетичному об’єкту в районі Тапована. Міст, який з’єднував 13 сіл, змитий водою. Постраждалим через сходження лавини із повітря скидають пакети із продуктами харчування.

Рятувальна операція може тривати до 48 годин.

Сходження льодовика в Індії

7 лютого сталось сходження льодовика в Індії. На момент надзвичайної ситуації повідомляли про щонайменше 10 загиблих та 125 осіб зниклих безвісти.

Льодяні маси скотилися з гори Нанда-Деві, зруйнувавши місцеву гідроелектростанцію. У результаті надзвичайної події сталася масштабна повінь.

Джерело: BBC News