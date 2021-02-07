Сходження льодовика в Індії: є загиблі, близько 125 людей зникли безвісти

На півночі Індії з гір зійшов льодовик, внаслідок цього утворилася масштабна повінь. Наразі відомо про щонайменше 10 загиблих, 125 осіб вважаються зниклими безвісти. Інцидент трапився 7 лютого в штаті Уттаракханд.

Льодяні маси скотилися з гори Нанда-Деві, зруйнувавши місцеву гідроелектростанцію. За попередніми даними, всі зниклі – це робочі, які працювати над будівництвом дамби.

Рятувальникам вдалося дістати з тунелів 16 осіб. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. За інформацією місцевих ЗМІ, операція триватиме всю ніч.

Джерело: India Today