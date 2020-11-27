Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИДИЛ и Аль-Каиды

Украина совместно с 10 странами присоединились к санкциям ЕС против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.

В соответствующем документе отмечается, что страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия поддержали санкционный список против террористических организаций.

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— Эти страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и поздравил их, — говорится в заявлении ЕС.

Принятые санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.

Кроме того, запрещается торговля нефтью и нефтепродуктами, любые формы финансовой поддержки, займы и кредиты.

Членам этих организаций запретили въезд на территорию Европейского Союза.

Санкции Украины против РФ

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции против РФ в отношении товаров российского происхождения еще на год — до 2022 года.

Документ предусматривает применение более высоких ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.