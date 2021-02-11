На Київщині виявили осередок терористичної організації ІДІЛ

На Київщині спецслужби викрили осередок міжнародної терористичної організації Ісламська держава.

За даними СБУ, лідером угрупування виявився бойовик, що перебуває у розшуку в одній з країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії. Він у 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і сформував групу терористів, учасниками якої є іноземці.

Учасники міжнародної терористичної організації підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території нашої країни вихідців з країн Близького Сходу та Центральної Азії.

За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками організації Ісламської держави.

За задумом лідерів угруповання, вони мали відсидіти в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників.

Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухонебезпечну речовину із вмістом тротилу, гранату Ф-1, вісім гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів до Сирії.























На Київщині блокували діяльність учасників терористичної організації ІДІЛ / 6 фотографий

У зловмисників також виявили символіку міжнародної терористичної організації ІДІЛ, релігійно-екстремістську літературу автора, причетного до вербування бойовиків. Окрім того, виявлено листування учасників осередку із бойовиками організації Ісламська держава за кордоном. У ній зловмисники обговорювали повернення у Сирію для участі у бойових діях.

Наразі тривають слідчо-розшукові дії, збираються докази.

Санкції проти ІДІЛ

У листопаді 2020 року Україна спільно з 10 країнами приєдналися до санкцій ЄС проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.

Ухвалені санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їхнього обслуговування.