Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів

У Млинові Рівненської області у сніговий замет потрапив мікроавтобус, який перевозив вісьмох дітей, жителів Бокіймівської територіальної громади із навчального закладу.
Допомагати водію взялись перехожі, прибули поліцейські та рятувальники.
– Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний водій мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.
Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ДТП на Рівненщині
На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.
В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.