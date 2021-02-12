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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів

У Млинові Рівненської області у сніговий замет потрапив мікроавтобус, який перевозив вісьмох дітей, жителів Бокіймівської територіальної громади із навчального закладу.

Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів

Допомагати водію взялись перехожі, прибули поліцейські та рятувальники.

– Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний водій мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

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  • Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів
  • Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів
  • Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів
  • Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів
Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів / 2 фотографии

ДТП на Рівненщині

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області маршрутка протаранила машину для прибирання снігу.

В результаті аварії травмувалися троє пасажирів, двом з яких першу допомогу надали на місці події. Іще одного пасажира доставили до лікарні, де у нього діагностували незначні тілесні ушкодження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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