У Млинові Рівненської області у сніговий замет потрапив мікроавтобус, який перевозив вісьмох дітей, жителів Бокіймівської територіальної громади із навчального закладу.

Допомагати водію взялись перехожі, прибули поліцейські та рятувальники.

– Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний водій мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю, – розповіли у ГУ НП у Рівненській області.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.







Автобус занесло у сніговий замет: на Рівненщині п’яний водій перевозив школярів / 2 фотографии

ДТП на Рівненщині