В спортивном лицее умерла 16-летняя призер Украины по толканию ядра

В спортивном лицее-интернате в Харькове в результате отравления неизвестным веществом умерла 16-летняя призер Украины по толканию ядра.

По словам начальника Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Чижа, девушка вдыхала неизвестное вещество. По факту инцидента полиция открыла два уголовных производства.

— Следствие установило и внесло уголовное производство, что это был несчастный случай. Однако смерть отрабатывают как умышленное убийство, поскольку девушке было всего 16 лет, — сказал Чиж.

Также известно, что правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины — Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего.

— Мы еще дадим оценку действиям должностных лиц этого лицея и воспитателям. Куда они смотрели, что привело к тому, что в спортивном лицее спортсменка занималась таким необычным для нас вообще хобби или как это назвать, — добавил он.

После экспертизы следователи поймут, что именно вдыхала спортсменка — клей или другое химическое вещество, и как это повлияло на легкие, а впоследствии привело к смерти.

В полиции добавили, что девушка в общежитии жила вместе с матерью. Они переехали в Харьков из другой области.

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