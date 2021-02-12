У спортивному ліцеї померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра

У спортивному ліцеї-інтернаті у Харкові внаслідок отруєння невідомою речовиною померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра.

За словами начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Чижа, дівчина вдихала невідому речовину. За фактом інциденту поліція відкрила два кримінальних провадження.

— Слідство встановило та внесло кримінальне провадження, що це був нещасний випадок. Однак смерть відпрацьовують як умисне вбивство, оскільки дівчині було лише 16 років, – сказав Чиж.

Також відомо, що правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України — Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я, що спричинило смерть потерпілого.

— Ми ще надамо оцінку діям посадових осіб цього ліцею та вихователям. Як вони дивилися, що призвело до того, що у спортивному ліцеї спортсменка займалась таким незвичним для нас взагалі хобі чи як це назвати, – додав він.

Після експертизи слідчі зрозуміють, що саме вдихала спортсменка – клей чи іншу хімічну речовину, і як це вплинуло на легені, а згодом призвело до смерті.

У поліції додали, що дівчина у гуртожитку жила разом з матір’ю. Вони переїхали до Харкова з іншої області.

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