СБУ викрила і затримала агента ФСБ РФ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про українські військові частини.

Двоє громадян України були завербовані ФСБ РФ і мали передати секретну інформацію про підготовленість Збройних сил України, використання та ефективність нового озброєння в зоні ООС, плани щодо переозброєння частин армії.

Щоб виконати поставлене завдання, злочинці спробували завербувати одного з розвідників військової частини за гроші.

Агентів затримали під час контрольованого СБУ передання несправжніх таємних документів та спроби передати їх кураторам з РФ.

Наразі здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 за Державну зраду.

Викриття агентів ФСБ

7 лютого 2021 року на Луганщині затримали завербованого ФСБ українця, який домовився про передання секретної інформації у оборонній сфері, а саме – даних про ураження безпілотників.

Затримання відбулося під час передання імітованих документів.

За хабар у розмірі $500 він домовився з одним із керівників наукових інститутів Харкова, який проводить розробки у сфері безпеки та оборони України.

Наразі триває процес обрання затриманому запобіжного заходу.