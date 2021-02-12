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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Збирали дані про нову зброю в зоні ООС: СБУ затримала агентів ФСБ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала агентів ФСБ РФ, які збирали секретну інформацію про українські військові частини.

Збирали дані про нову зброю в зоні ООС: СБУ затримала агентів ФСБ

Двоє громадян України були завербовані ФСБ РФ і мали передати секретну інформацію про підготовленість Збройних сил України, використання та ефективність нового озброєння в зоні ООС, плани щодо переозброєння частин армії.

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Щоб виконати поставлене завдання, злочинці спробували завербувати одного з розвідників військової частини за гроші.

Агентів затримали під час контрольованого СБУ передання несправжніх таємних документів та спроби передати їх кураторам з РФ.

СБУ викрила і затримала агента ФСБ РФ

Наразі здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 за Державну зраду.

Викриття агентів ФСБ

7 лютого 2021 року на Луганщині затримали завербованого ФСБ українця, який домовився про передання секретної інформації у оборонній сфері, а саме – даних про ураження безпілотників.

Затримання відбулося під час передання імітованих документів.

За хабар у розмірі $500 він домовився з одним із керівників наукових інститутів Харкова, який проводить розробки у сфері безпеки та оборони України.

Наразі триває процес обрання затриманому запобіжного заходу.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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