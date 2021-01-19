В Аргентине произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4

Утром во вторник, 19 января, на западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в провинции Сан—Хуан.

Оно вызвало отключения электричества по всему региону и напугало местных жителей, которые в панике покинули свои дома.

Также через некоторое время в Аргентине состоялись повторные землетрясения магнитудой 5,0. Пока нет информации о возможных жертвах или разрушениях. Т

Информация об угрозе цунами еще не поступала.

Землетрясение в Хорватии

Во вторник, 29 декабря, стало известно о мощном землетрясении в Хорватии, его магнитуду измерили в 6,3 балла. В результате стихийного бедствия умерло по меньшей мере семь человек, десятки людей пострадали.

Посол Украины в Хорватии сообщил, что украинцев среди жертв нет. 4 января указ о гуманитарной помощи Хорватии подписал Владимир Зеленский.