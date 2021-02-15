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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Кабіну підняло вгору: в Києві самоскид застряг під шляхопроводом

Вранці 15 лютого у Києві сталася ДТП за участі вантажівки Renault.

Кабіну підняло вгору: в Києві самоскид застряг під шляхопроводом

Відомо, що водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на шляхопровід. Інцидент стався під мостом на бульварі Дружби народів.

Внаслідок наїзду кабіну вантажівки підняло вгору.

Спочатку водій пробував самостійно вибратися з пастки, однак до приїзду патрульних і комунальників залишався в автомобілі.

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Чоловік дивом не зазнав жодних ушкоджень.

– На водія вантажного автомобіля патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, – йдеться у повідомленні.

Вантажний автомобіль знімали за допомогою КрАЗ та поліцейського БТР.

Нічна ДТП у Києві

У січні  в Києві сталася ДТП на Харківському шосе.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.

Джерело: Патрульна поліція

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