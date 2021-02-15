СБУ викрила проросійську мережу інтернет-агітаторів, які у соцмережах закликали до захоплення державної влади та до змін кордону України.

До складу мережі входили шість фігурантів із Тернопільщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Миколаєва та Волині. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.

СБУ встановила, що зловмисники через заборонені сайти закликали до державного перевороту та порушення територіальної цілісності країни.

Також спецслужба викрила двох агітаторів із Волинської області, які адміністрували інтернет-платформи, де поширювали матеріали про держпереворот.

В результаті обшуків, СБУ вилучила у зловмисників комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.











Підбурювали до держперевороту: СБУ викрила проросійських агітаторів / 3 фотографии

Наразі фігурантам повідомляють про підозру за дії, спрямовані на захоплення державної влади та за посягання на територіальну цілісність України.

Нещодавно СБУ викрила зловмисників із Харкова та Одеси, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали.

Фігуранти займалися розвідкою на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруженності та протестних настроїв серед громадян.