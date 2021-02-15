Работал политтехнологом: в Киеве задержали “экс-заместителя министра” “ДНР”

В Киеве силовики СБУ провели задержание и объявили о подозрении “бывшему заместителю министра информации” так называемой ДНР.
После увольнения сепаратист переехал в Киев, где устроился политтехнологом пророссийских общественно-политических структур.
Во время обысков силовики СБУ изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность задержанного.
На одном из фото (вероятно, недавних) сепаратист позирует возле арки Дружбы Народов с флагом “ДНР” и “Домой в Россию”.
Главарь оккупационной администрации РФ находился “в должности” в 2014-2016 годах. При проведении незаконного референдума активно агитировал и поддерживал пророссийских боевиков.
Уголовные производство открыто по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (Создание террористической группы) УК Украины.
На Прикарпатье задержали командира боевиков
В конце января под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командира боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных на Донбассе.
Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.
Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.