В Киеве силовики СБУ провели задержание и объявили о подозрении “бывшему заместителю министра информации” так называемой ДНР.

После увольнения сепаратист переехал в Киев, где устроился политтехнологом пророссийских общественно-политических структур.

Во время обысков силовики СБУ изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность задержанного.

На одном из фото (вероятно, недавних) сепаратист позирует возле арки Дружбы Народов с флагом “ДНР” и “Домой в Россию”.



















Работал политтехнологом: в Киеве задержали “экс-заместителя министра” “ДНР” / 5 фотографий

Главарь оккупационной администрации РФ находился “в должности” в 2014-2016 годах. При проведении незаконного референдума активно агитировал и поддерживал пророссийских боевиков.

Уголовные производство открыто по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (Создание террористической группы) УК Украины.

На Прикарпатье задержали командира боевиков

В конце января под Ивано-Франковском контрразведка СБУ задержала командира боевиков “ЛНР”, которая воевала против украинских военных на Донбассе.

Злоумышленница причастна к захвату админзданий в Луганске в 2014 году.

Также следствие установило, что женщина возглавляла группировки боевиков в так называемой ЛНР, а затем корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.