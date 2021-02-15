У Києві силовики СБУ провели затримання та оголосили про підозру колишньому заступнику міністра інформації” так званої ДНР.

Після звільнення сепаратист переїхав до Києва, де влаштувався політтехнологом проросійських громадсько-політичних структур.

Під час обшуків силовики СБУ вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність затриманого.

На одному із фото (ймовірно, нещодавніх) сепаратист позує біля арки Дружби Народів із прапором “ДНР” і “Домой в Россию”.



















Працював політтехнологом: у Києві затримали “екс-заступника міністра” “ДНР” / 5 фотографий

Ватажок окупаційної адміністрації РФ перебував “на посаді” у 2014-2016 роках. Під час проведення незаконного референдуму активно агітував та підтримував проросійських бойовиків.

Кримінальні провадження відкрито за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (Створення терористичної групи) КК України.

На Прикарпатті затримали командирку бойовиків

Наприкінці січня під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.

Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.

Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.