Працював політтехнологом: у Києві затримали “екс-заступника міністра” “ДНР”

У Києві силовики СБУ провели затримання та оголосили про підозру колишньому заступнику міністра інформації” так званої ДНР.
Після звільнення сепаратист переїхав до Києва, де влаштувався політтехнологом проросійських громадсько-політичних структур.
Під час обшуків силовики СБУ вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність затриманого.
На одному із фото (ймовірно, нещодавніх) сепаратист позує біля арки Дружби Народів із прапором “ДНР” і “Домой в Россию”.
Ватажок окупаційної адміністрації РФ перебував “на посаді” у 2014-2016 роках. Під час проведення незаконного референдуму активно агітував та підтримував проросійських бойовиків.
Кримінальні провадження відкрито за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (Створення терористичної групи) КК України.
На Прикарпатті затримали командирку бойовиків
Наприкінці січня під Івано-Франківськом контррозвідка СБУ затримала командирку бойовиків “ЛНР”, яка воювала проти українських військових на Донбасі.
Зловмисниця причетна до захоплення адмінбудівель у Луганську у 2014 році.
Також слідство встановило, що жінка очолювала угруповання бойовиків у так званій ЛНР, а згодом коригувала обстріли позицій підрозділів ЗСУ.