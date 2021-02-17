Землетрясение в Греции — магнитуда

Утром 17 февраля в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксированы утром в 05.35 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 16 км от города Камарате на глубине 10 км.

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Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.

Последние несколько дней землетрясения наблюдаются на различных частях мира.

13 февраля на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване были проблемы со связью.

12 февраля вечером зафиксировали землетрясение в Таджикистане. Данных о жертвах пока нет.

Вечером 13 февраля в Тихом океане у берегов Японии на глубине 59 км произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.