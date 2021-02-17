Землетрясение в Греции — магнитуда

Утром 17 февраля в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки зафиксированы утром в 05.35 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 16 км от города Камарате на глубине 10 км.
Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.
Последние несколько дней землетрясения наблюдаются на различных частях мира.
13 февраля на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване были проблемы со связью.
12 февраля вечером зафиксировали землетрясение в Таджикистане. Данных о жертвах пока нет.
Вечером 13 февраля в Тихом океане у берегов Японии на глубине 59 км произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.