PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Магнитуда 5,5: в Греции произошло землетрясение

Утром 17 февраля в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Магнитуда 5,5: в Греции произошло землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксированы утром в 05.35 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 16 км от города Камарате на глубине 10 км.

Читайте
К Земле летит астероид размером с Лондонский глаз

Информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.

Землетрясение в Греции — магнитуда

Последние несколько дней землетрясения наблюдаются на различных частях мира.

13 февраля на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване были проблемы со связью.

12 февраля вечером зафиксировали землетрясение в Таджикистане. Данных о жертвах пока нет.

Вечером 13 февраля в Тихом океане у берегов Японии на глубине 59 км произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка