Землетрус у Греції – магнітуда

Вранці 17 лютого у Греції стався землетрус магнітудою 5,5.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано вранці о 05.35 за київським часом. Епіцентр землетрусу був за 16 км від міста Камарай на глибині 10 км.

Читайте До Землі летить астероїд розміром із Лондонське око

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Останні кілька днів землетруси спостерігаються на різних частинах світу.

13 лютого на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані були проблеми зі зв’язком.

12 лютого ввечері зафіксували землетрус у Таджикистані. Даних про жертви наразі немає.

Ввечері 13 лютого у Тихому океані поблизу берегів Японії на глибині 59 км стався землетрус магнітудою 7,1 бали.