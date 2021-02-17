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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Магнітуда 5,5: у Греції стався землетрус

Вранці 17 лютого у Греції стався землетрус магнітудою 5,5.

Магнітуда 5,5: у Греції стався землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано вранці о 05.35 за київським часом. Епіцентр землетрусу був за 16 км від міста Камарай на глибині 10 км.

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Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Землетрус у Греції – магнітуда

Останні кілька днів землетруси спостерігаються на різних частинах світу.

13 лютого на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані були проблеми зі зв’язком.

12 лютого ввечері зафіксували землетрус у Таджикистані. Даних про жертви наразі немає.

Ввечері 13 лютого у Тихому океані поблизу берегів Японії на глибині 59 км стався землетрус магнітудою 7,1 бали.

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