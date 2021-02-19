В Винницкой области 37-летний мужчина забил стулом до смерти 80-летнего отца, потому что тот не дал ему денег на сигареты.

После расправы над отцом мужчина, залитый кровью, пошел по улице просить закурить у соседей.

– Я был во дворе, когда пришел Валерий. Он был весь в крови, губы в крови. На это было страшно смотреть, – вспоминает Анатолий.

Соседи решились зайти в дом, только собравшись вместе. Внутри увидели окровавленные стены, мебель, кровать и пол. Посреди комнаты лежало изуродованое и бездыханное тело отца Валерия.

– Он все стулья побил на папе, все ножки отбиты, – рассказывает Галина Семеновна. – Отец – весь в крови, а собака лижет его голову…

Женщина вспоминает, что за неделю до трагедии сын избил отца. Пенсионер приходил тогда к ней весь в синяках.

Объяснить, зачем убил отца, мужчина не может, поскольку имеет недостатки речи и почти не разговаривает.

Соседи рассказывают, что Валерий ранее был абсолютно нормальным, трудолюбивым и даже заботился о престарелых родителей, но все разрушила психическая болезнь. После смерти матери сын даже лежал в коме.

Уже из больницы 37-летнего мужчину медики отправили в психоневрологический диспансер. Там Валерий несколько месяцев проходил лечение и после Нового года вернулся в отчий дом.

По словам руководителя Тульчинского районного управления полиции Василия Костишина, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания и объявили подозрение. Далее его ждет суд и психиатрические экспертизы.

Водитель с двух ударов убил пешехода

В Киеве из-за конфликта на пешеходном переходе на улице Городецкого водитель с двух ударов убил пешехода. Врачи смогли лишь констатировать смерть пострадавшего.

Злоумышленника правоохранители задержали через полчаса. Водителем оказался иностранец 1994 года рождения, проживающий в Киеве.