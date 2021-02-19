На Вінничині 37-річний чоловік забив стільцем до смерті 80-річного батька, бо той не дав йому грошей на сигарети.

Після розправи над батьком чоловік, залитий кров’ю, пішов вулицею просити закурити в сусідів.

– Я був на подвір’ї, коли прийшов Валерій. Він був увесь у крові, губи в крові. На це було страшно дивитися, – пригадує Анатолій.

Сусіди наважились зайти до будинку лише гуртом. Усередині побачили закривавлені стіни, меблі, ліжко та підлогу. Посеред кімнати було понівечене та бездиханне тіло батька Валерія.

– Він усі стільці побив на татові, усі ніжки відбиті, – розповідає Галина Семенівна. – Батько – весь у крові, а собака лиже голову…

Жінка пригадує, що за тиждень до трагедії син побив батька. Пенсіонер приходив тоді до неї в синцях.

Пояснити, навіщо вбив батька, чоловік не може, бо має вади мовлення і майже не говорить.

Сусіди розповідають, що Валерій раніше був абсолютно нормальним, роботящим та навіть дбав про стареньких батьків, але все зруйнувала психічна хвороба. Після смерті матері син навіть лежав у комі.

Уже з лікарні 37-річного чоловіка медики відправили до психоневрологічного диспансеру. Там Валерій кілька місяців проходив лікування та після Нового року повернувся до батьківського дому.

За словами керівника Тульчинського районного управління поліції Василя Костишина, підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання та оголосили підозру. Далі на нього чекає суд та психіатричні експертизи.

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