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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Признаков подготовки боевиков к наступлению на Донбассе нет — Хомчак

На Донбассе нет признаков того, что оккупанты готовятся к наступлению. Ситуация сейчас вполне контролируемая.

Донбас ООС

Об этом заявил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, в зоне ООС продолжается 211 день режима прекращения огня, на сегодня нет признаков создания наступательных группировок противника.

Хомчак отметил, что сейчас на отдельных участках фронта враг устраивает провокационные обстрелы.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Минский формат в урегулировании ситуации на Донбассе еще имеет потенциал.

По его словам, Украина должна продолжать действовать в его рамках.

В то же время министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минский формат нуждается в модернизации.

Фото: Dreamstime

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