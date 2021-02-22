На Донбассе нет признаков того, что оккупанты готовятся к наступлению. Ситуация сейчас вполне контролируемая.

Об этом заявил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, в зоне ООС продолжается 211 день режима прекращения огня, на сегодня нет признаков создания наступательных группировок противника.

Хомчак отметил, что сейчас на отдельных участках фронта враг устраивает провокационные обстрелы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Минский формат в урегулировании ситуации на Донбассе еще имеет потенциал.

По его словам, Украина должна продолжать действовать в его рамках.

В то же время министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минский формат нуждается в модернизации.