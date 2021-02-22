23-23 февраля в Закарпатской и Львовской областях из-за оттепели объявили высокий уровень снеголавинной опасности.

Синоптики Укргидрометцентра фиксируют в горах Карпат третий уровень опасности.

По прогнозу 22 февраля в этих областях температура воздуха прогреется до +8-9°. 23 февраля во Львовской области ожидается до +10°, а в Закарпатской – до +12°.

Поиски пропавшего в Карпатах туриста

В течение девяти суток в Закарпатской области продолжаются поиски пропавшего в Карпатах туриста. За прошедшие сутки к поискам мужчины привлекали вертолет Н-225.

Двое лыжников потеряли ориентир на склоне горы Гемба вблизи села Березники Свалявского района в ночь на 14 февраля.

В тот же день около 11.30 одного из туристов нашли. Поиски второго туриста продолжаются полторы недели. За это время поисково-спасательные группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид-Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасатели обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.