23-23 лютого в Закарпатській та Львівській областях через відлигу оголосили високий рівень сніголавинної небезпеки.

Синоптики Укргідрометцентру фіксують в горах Карпат третій рівень небезпеки.

За прогнозом 22 лютого в цих областях температура повітря прогріється до +8-9°. 23 лютого у Львівській області очікується до +10°, а в Закарпатській – до +12°.

Пошуки зниклого в Карпатах туриста

Протягом дев’яти діб у Закарпатській області тривають пошуки зниклого в Карпатах туриста. Минулої доби до пошуків чоловіка залучали вертоліт Н-225.

Двоє лижників втратили орієнтир на схилі гори Гемба поблизу села Березники Свалявського району в ніч проти 14 лютого.

Того ж дня близько 11.30 одного з туристів знайшли. Пошуки другого туриста тривають півтора тижні. За цей час пошуково-рятувальні групи обстежили схили, підніжжя і хребти гір Жид-Магура, Мала Гемба та Гемба. Зараз рятувальники обстежують місцевість на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів.