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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Досі шукають: у Карпатах понад тиждень розшукують зниклого туриста, залучили вертольоти

У Закарпатській області, в районі гори Гемба, рятувальники продовжують шукати туриста з Києва, який пропав ще 14 лютого. Пошуки тривають понад тиждень.

пошуки туриста

За даними ДСНС, 21 лютого за допомогою вертольота Н-225 Супер пума рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки туриста.

У ніч на 14 лютого двоє чоловіків під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району втратили орієнтир на схилі гори Гемба.

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Того ж дня близько 11.30 одного з туристів було знайдено рятівниками.

  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
  • пошуки туриста
Досі шукають: у Карпатах понад тиждень розшукують зниклого туриста, залучили вертольоти / 4 фотографии

Другого туриста досі шукають. Протягом дев’яти діб пошуково-рятувальними групами були обстежені схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Зараз рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів.

Наприкінці січня у Закарпатській області рятувальники вже проводили операцію з пошуку заблукалого чоловіка. Турист зник після спуску з гори Ґемба, що розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів.

Громадянин 1990 року народження втратив орієнтир, зв’язок з ним відсутній. На його пошуки вирушило 10 рятувальників, залучившись трьома одиницями техніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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