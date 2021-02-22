У Закарпатській області, в районі гори Гемба, рятувальники продовжують шукати туриста з Києва, який пропав ще 14 лютого. Пошуки тривають понад тиждень.

За даними ДСНС, 21 лютого за допомогою вертольота Н-225 Супер пума рятувальники провели повітряну розвідку місцевості, де тривають пошуки туриста.

У ніч на 14 лютого двоє чоловіків під час катання на лижах поблизу села Березники Свалявського району втратили орієнтир на схилі гори Гемба.

Того ж дня близько 11.30 одного з туристів було знайдено рятівниками.















Досі шукають: у Карпатах понад тиждень розшукують зниклого туриста, залучили вертольоти / 4 фотографии

Другого туриста досі шукають. Протягом дев’яти діб пошуково-рятувальними групами були обстежені схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Зараз рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів.

Наприкінці січня у Закарпатській області рятувальники вже проводили операцію з пошуку заблукалого чоловіка. Турист зник після спуску з гори Ґемба, що розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів.

Громадянин 1990 року народження втратив орієнтир, зв’язок з ним відсутній. На його пошуки вирушило 10 рятувальників, залучившись трьома одиницями техніки.