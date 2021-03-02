На Миколаївщині затримали педофіла, який розбещував 9-річну дівчинку

У Миколаївській області затримали гвалтівника, який розбещував 9-річну доньку своєї співмешканки. Разом з дівчиною чоловік також робив порнографічні фото. Факти ICTV розповідають деталі резонансної події та версію слідства.

У під’їзд звичайної багатоповерхівки вривається загін спецпризначенців. Вони буквально летять сходами до однієї з квартир, а згодом без шуму та пилу виводять назовні чоловіка. З вигляду непримітний та миршавий чолов’яга насправді небезпечний злочинець – педофіл та гвалтівник.

Правоохоронці встановили, що чоловік довгий час здійснював сексуальні дії щодо 9-річної доньки співмешканки. За участі дівчини, зловмисник виготовляв порнографічні матеріали.

Під час обшуку нерви на межі навіть у досвідчених правоохоронців. Збоченець же, навпаки, спокійний. Здається, що навіть пишається собою. За словами чоловіка, він торкався всього тіла дівчинки, навіть статеві органи не стали винятком, а також фотографував власний статевий орган.

Огидні порнографічні фото вітчим-педофіл робив, що обмінюватися з такими ж збоченцями, як і він сам. Підозрюють, що свої липкі лапи він міг протягнути не лише до 9-річної падчерки, а й до її на рік молодшого братика. Але ж де була мати дітей, коли покидьок творив свої мерзенні справи? Невже вона не помічала, що відбувається? Чи, ще страшніше, знала і дала свою мовчазну згоду?

За словами співмешканки педофіла, вона розмовляла з ним декілька днів тому стосовно цієї теми та запитувала, як так можна чинити з дітьми. Проте чоловік відповідав, що так роблять і тут немає нічого такого.

Та мати перед законом чиста, говорять правоохоронці. Залишається лише сподіватися, що діти зможуть оговтатися від жахіття, яке довгий час творилося у родині. Їхній же вітчим-збоченець має усі шанси загриміти у тюрму на довгих 15 років.

На Київщині затримали двох педофілів

Прокуратура Київської області взяла під варту двох чоловіків, яких звинувачують у розбещенні неповнолітніх. За даними прокуратури, 40-річний чоловік, стоячи на вулиці, неодноразово оголяв статеві органи в присутності дітей та вчиняв щодо них інші розпусні дії.

Другий випадок стався у місті Березань Броварського району. Співмешканець літньої жінки розбещував 5-річну онуку. Поки бабуся спала в іншій кімнаті, її 49-річний співмешканець напідпитку вчиняв розпусні дії щодо її малолітньої онуки. Обох чоловіків взяли під варту.