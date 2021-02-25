Обнажение и развращение внучки: на Киевщине взяли под стражу двух педофилов

Прокуратура Киевской области взяла под стражу двух мужчин, обвиняемых в растлении несовершеннолетних.

Жителя села Белогородка подозревают в развращении малолетних по ч. 2 ст. 156 УК Украины.

— 40-летний мужчина, на улице неоднократно обнажал половые органы в в присутствии детей и совершал в отношении них другие развратные действия, — отметили в прокуратуре.

Второй случай произошел в городе Березань Броварского района.

— Сожитель бабушки развращал 5-летнюю девочку. Ребенка привезли к бабушке в гости. Пока бабушка спала в другой комнате, ее 49-летний сожитель в нетрезвом состоянии совершал развратные действия в отношении ее малолетней внучки, — рассказали в прокуратуре Киевской области.

Злоумышленников уже задержали и поместили под стражу.

В Винницкой области мужчина развратил 11 детей

В городе Жмеринка в Винницкой области в августе прошлого года задержали 52-летнего злоумышленника, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. В общем от действий подозреваемого пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Источники: Прокуратура Киевской области