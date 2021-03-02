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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Їла побілку зі стін: на Одещині матір морила голодом 3-річну доньку

У Білгород-Дністровську 36-річна жінка морила голодом свою трирічну доньку.

Їла побілку зі стін: на Одещині матір морила голодом 3-річну доньку

З’ясувалося, що матір півтора місяці навмисне тримала дитину під замком. Першими до поліції звернулися сусіди, які помітили, що жінка перестала виходити на вулицю.

Соцпрацівники встановили, що з безвиході дитина їла побілку зі стін у своїй кімнаті. Дівчинку було госпіталізовано, а в подальшому вилучено з родини.

Горе-матір виховувала дитину одна: щомісяця вона отримувала соціальні виплати.

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Коли вдома закінчилися запаси продуктів, жінка боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, що у неї можуть відібрати дитину.

– Встановлено, що мати не виконувала встановлені законом обов’язки щодо піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини без поважних на те причин, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок такого “виховання” матері дівчинка набула значного дефіциту маси тіла та почала відставати у розвитку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), а також ч.2. ст.136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) та ст.126-1 (Домашнє насильство) КК України.

Наразі 36-річна жінка отримала повідомлення про підозру. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав. Слідчі дії тривають.

На Харківщині мати морила голодом трьох дітей

У грудні поліція Харківщини виявила матір, яка пиячила у сусідки, поки вдома на неї чекали хворі та голодні діти.

З’ясувалося, що троє малолітніх дітей 4, 6 та 7 років не відвідують дитсадок через хворобу, але за медичною допомогою жінка не зверталась.

У кімнаті гуртожитку, де проживає родина, співробітники ювенальної превенції не знайшли жодних продуктів харчування.

На жінку склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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