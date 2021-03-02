Їла побілку зі стін: на Одещині матір морила голодом 3-річну доньку

У Білгород-Дністровську 36-річна жінка морила голодом свою трирічну доньку.

З’ясувалося, що матір півтора місяці навмисне тримала дитину під замком. Першими до поліції звернулися сусіди, які помітили, що жінка перестала виходити на вулицю.

Соцпрацівники встановили, що з безвиході дитина їла побілку зі стін у своїй кімнаті. Дівчинку було госпіталізовано, а в подальшому вилучено з родини.

Горе-матір виховувала дитину одна: щомісяця вона отримувала соціальні виплати.

Коли вдома закінчилися запаси продуктів, жінка боялася виходити на вулицю, бо нібито переживала, що у неї можуть відібрати дитину.

– Встановлено, що мати не виконувала встановлені законом обов’язки щодо піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини без поважних на те причин, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок такого “виховання” матері дівчинка набула значного дефіциту маси тіла та почала відставати у розвитку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), а також ч.2. ст.136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) та ст.126-1 (Домашнє насильство) КК України.

Наразі 36-річна жінка отримала повідомлення про підозру. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав. Слідчі дії тривають.

На Харківщині мати морила голодом трьох дітей

У грудні поліція Харківщини виявила матір, яка пиячила у сусідки, поки вдома на неї чекали хворі та голодні діти.

З’ясувалося, що троє малолітніх дітей 4, 6 та 7 років не відвідують дитсадок через хворобу, але за медичною допомогою жінка не зверталась.

У кімнаті гуртожитку, де проживає родина, співробітники ювенальної превенції не знайшли жодних продуктів харчування.

На жінку склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.