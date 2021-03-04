На трасі Київ – Чоп неподалік села Грушвиця Рівненського району зіткнулись автомобілі Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє – у важкому стані в реанімації. Постраждалими є далекобійники із міста Суми, які їхали на заробітки.

– В обох транспортних засобах затисло по одному чоловікові. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували травмованих людей та передали медикам, – пояснив речник Служби порятунку Рівненської області Дмитро Мельник.

На час проведення рятувальної операції патрульні перекрили рух міжнародною трасою.

Працівники ДСНС відключили клеми акумуляторів на потрощених машинах, щоб не сталось пожежі.

За словами речниці Нацполіції Рівненської області Марії Юстицької, правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.















ДТП на трасі Київ – Чоп: одна людина загинула, ще троє – в реанімації / 4 фотографии

Зіткнулись поїзд і легковик

3 березня в Донецькій області зіткнулись поїзд і легковик. Унаслідок аварії загинув 57-річний водій автомобіля.

Зіткнення з поїздом, який прямував за маршрутом Скотувата-Слов’янськ, сталося на залізничному нерегульованому переїзді в селі Новоселівка.

Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне