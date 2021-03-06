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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

ДТП з українцями у Польщі: 6 осіб померли, 15 травмовані

У Польщі сталася аварія за участі українців. Шість осіб загинуло, 15 госпіталізували до лікарень. Трагедія трапилася у ніч з п’ятниці на суботу поблизу міста Кашице. Про це повідомив Олег Ніколенко – прес-секретар Міністерства закордонних справ України.

ДТП з українцями у Польщі

За інформацією польських ЗМІ, транспортний засіб на українських номерах наїхав на перила на виїзній смузі, скотився з набережної та впав у кювет. У салоні перебувало 57 пасажирів, зокрема двоє водіїв.

Загалом постраждало 40 осіб, вісім людей отримали серйозні поранення – це травми голови, хребта, черевної порожнини та кінцівок. Автобус, ймовірно, курсував за маршрутом Познань – Херсон.

Поранених перевезли до лікарень у Перемишлі, Ярославі, лікарні №2 у Жешуві, села Рудна-Мала, Пшеворську та Любачеві.

На місце події виїхали консули – вони з’ясують обставини аварії та взаємодіятимуть з місцевою владою щодо надання допомоги постраждалим.

ДТП з українцями у Польщі (1)

Фото: Wojtek Huc, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica

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