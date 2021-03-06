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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

ДТП у Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців

Внаслідок ДТП із автобусом з українськими номерами у Підкарпатському воєводстві Польщі кількість постраждалих українців зросла до 35 осіб.

ДТП у Польщі

Про це повідомив речник МЗС Олек Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

— ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію.

Внаслідок ДТП шість українців загинули.

ДТП у Польщі

Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП поблизу міста Кошице в ніч із 5 на 6 березня.

Перші бригади медиків прибули до місця аварії вже через дев’ять хвилин після ДТП.

За даними поліції, в автобусі було 57 людей, зокрема двоє водіїв, усі вони є громадянами України. Транспортний засіб зніс обмежувальний бар’єр і частково з’їхав вниз із насипу автотраси.

Фото: Radio ZET NEWS

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