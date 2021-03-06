У ніч з 5 на 6 березня у Польщі сталася смертельна аварія за участі громадян України. Шестеро осіб загинули, 35 отримали травми – їх госпіталізували до лікарень. Факти ICTV підготували перші фото та відео з місця аварії у Польщі.

ДТП у Польщі: фото та відео з місця трагедії

На кадрах видно перевернутий автобус, у якому їхало 57 українців, зокрема два водії. На місці події працювало 30 пожежних команд – майже 100 рятувальників, 19 бригад фельдшерів та поліцейських. Також було залучено два вертольоти.







































Смертельна ДТП у Польщі з українцями: перші фото та відео з місця трагедії / 10 фотографий

Аварія у Польщі

ДТП у Польщі за участі громадян України сталося неподалік міста Кашице. Автобус курсував за маршрутом Познань – Херсон.

Автобус з 57 пасажирами наїхав на огорожу, перекинувся та впав у кювет. Серед 35 постраждалих понад дев’ять перебувають у важкому стані. Їх госпіталізували у різні лікарні.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu