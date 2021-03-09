Душив дерев’яним бруском: у Києві рецидивіст напав на літню жінку в під’їзді

У Києві в під’їзді одного з будинків Оболонського району 32-річний чоловік напав на літню жінку та вкрав її сумку.

Злочин стався 5 березня. Чоловік запримітив літню жінку ще на вулиці, коли вона заходила до під’їзду. На сходах зловмисник ззаду почав душити жінку дерев’яним бруском, згодом він відібрав її сумку та втік.

Особу правопорушника швидко встановили та згодом його затримали. Підозрюваним став уродженець Кіровоградської області, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Чоловік у 2020 році звільнився з місць позбавлення волі у зв’язку з відбуттям покарання.

Чоловіка підозрюють за статтею 187 (Розбій) КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нині підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове слідство триває.

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У Києві зґвалтували школярку

У Дніпровському районі Києві затримали чоловіка, який у ліфті зґвалтував 10-річну дівчинку. За даними поліції, коли ліфт зупинився, підозрюваний втік сходами.

Правопорушником виявився киянин 1989 року народження, який працює в одній зі столичних шкіл завгоспом. Досудове слідство триває.

Джерело: Київська міська прокуратура