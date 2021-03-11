В сети появилось видео аварии судна Волго Балт 179, которое затонуло в Черном море у берегов Румынии. На кадрах видно, как спасали украинских моряков, находившихся на судне.

Спасали моряков в очень плохую погоду, что можно заметить благодаря большим волнам на видео. Известно, что скорость ветра составляла 50 км/ч, а волны были высотой до 4 м.

Судно GSP Falcon спасло 10 из 13 членов экипажа, в том числе женщину.

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11 марта стало известно, что в Черном море затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Двое из них погибли. Десять членов экипажа удалось спасти, еще одного до сих пор ищут.

Всех спасенных доставили в порт Констанца. О причине аварии судна пока ничего неизвестно.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa