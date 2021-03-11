У мережі з’явилося відео аварії судна Волго Балт 179, яке затонуло у Чорному морі біля берегів Румунії. На кадрах видно, як рятували українських моряків, які перебували на судні.

Рятували моряків у дуже погану погоду, що можна помітити завдяки потужним хвилям на відео. Відомо, що швидкість вітру становила 50 км/год, а хвилі були заввишки до 4 м.

Судно GSP Falcon врятувало 10 з 13 членів екіпажу, зокрема жінку.

11 березня стало відомо, що у Чорному морі затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє з них загинули. Десять членів екіпажу вдалося врятувати, ще одного досі шукають.

Усіх врятованих доставили в порт Констанца. Про причину аварії судна наразі нічого невідомо.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa