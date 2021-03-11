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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Перше відео аварії судна в Чорному морі

У мережі з’явилося відео аварії судна Волго Балт 179, яке затонуло у Чорному морі біля берегів Румунії. На кадрах видно, як рятували українських моряків, які перебували на судні.

судно волго балт

Рятували моряків у дуже погану погоду, що можна помітити завдяки потужним хвилям на відео. Відомо, що  швидкість вітру становила 50 км/год, а хвилі були заввишки до 4 м.

Судно GSP Falcon врятувало 10 з 13 членів екіпажу, зокрема жінку.

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11 березня стало відомо, що у Чорному морі затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє з них загинули. Десять членів екіпажу вдалося врятувати, ще одного досі шукають.

Усіх врятованих доставили в порт Констанца. Про причину аварії судна наразі нічого невідомо.

Фото: Consulate General of the Russian Federation in Constanţa

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